Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag stießen zwei Fahrzeuge in Laichingen zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 13.00 Uhr fuhr die Mercedes-Fahrerin in der Heinrichstraße. Die 84-Jährige wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei achtete sie wohl nicht auf den von rechts kommenden 34-jährigen VW-Fahrer. Dieser fuhr in der Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte. Es kam zum Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

++++ 0260343 (JS)

Lisa Karaduman, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell