POL-UL: (UL) Blaustein - Waschmaschine brennt

Ein Defekt an einer Maschine führte am Freitag in Blaustein zu einem Feuerwehreinsatz.

Um 11.30 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brand in der Straße Höhwiesen aus. Denn dort geriet die Waschmaschine in einer Wohnung in Brand. Sämtliche Personen im Gebäude mussten evakuiert werden. Einsatzkräfte löschten das Feuer und lüfteten die Räume. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand entstanden wohl keine Schäden am Gebäude und Inventar. Die Polizei geht davon aus, dass ein Defekt die Waschmaschine in Brand setzte. Gegen 13 Uhr konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen.

