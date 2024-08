POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Diebstahl einer Sattelzugmaschine mit Kühlauflieger.

Lippe (ots) - Am Sonntag (11.08.2024) beabsichtigte ein 77-jähriger Radfahrender gegen 18:25 Uhr, die Herforder Straße in Lemgo auf Höhe einer Fußgängerfurt zu überqueren. Dabei kollidierte er mit einem in Richtung Bad Salzuflen fahrenden Renault Clio, der von einer 51-jährigen Frau aus Lemgo gesteuert wurde. ...

