Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Radfahrer.

Lippe (ots)

Am Sonntag (11.08.2024) beabsichtigte ein 77-jähriger Radfahrender gegen 18:25 Uhr, die Herforder Straße in Lemgo auf Höhe einer Fußgängerfurt zu überqueren. Dabei kollidierte er mit einem in Richtung Bad Salzuflen fahrenden Renault Clio, der von einer 51-jährigen Frau aus Lemgo gesteuert wurde. Der Radfahrer wurde auf das Fahrzeug aufgeladen und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen, es besteht Lebensgefahr. Die Unfallstelle war während der Aufnahme des Verkehrsunfalls komplett gesperrt. Die Fahrerin des Pkw wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, obwohl sie augenscheinlich unverletzt blieb. Die Unfallaufnahme wurde unterstützt durch die Spezialisten des VU-Teams der KPB Paderborn. Zeugen des Unfalls, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell