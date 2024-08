POL-LIP: Lügde - Von der Fahrbahn gerutscht

Lippe (ots) - Am Freitag um 17:02 Uhr befuhr ein 77-jähriger Lemgoer mit seinem Golf die Lemgoer Straße in Detmold in Fahrtrichtung Lemgo. In Höhe der Einmündung Bentruper Weg scherrte unvermittelt ein schwarzer Audi aus der untergeordneten Straße aus. Der Audi-Fahrer bog nach rechts in gleiche Fahrtrichtung ab und nahm dem Lemgoer die Vorfahrt. Dieser versuchte durch eine sofort eingeleitete Vollbremsung mit dem ...

mehr