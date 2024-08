Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Betrunken die Vorfahrt genommen

Lippe (ots)

Am Freitag um 17:02 Uhr befuhr ein 77-jähriger Lemgoer mit seinem Golf die Lemgoer Straße in Detmold in Fahrtrichtung Lemgo. In Höhe der Einmündung Bentruper Weg scherrte unvermittelt ein schwarzer Audi aus der untergeordneten Straße aus. Der Audi-Fahrer bog nach rechts in gleiche Fahrtrichtung ab und nahm dem Lemgoer die Vorfahrt. Dieser versuchte durch eine sofort eingeleitete Vollbremsung mit dem Golf erfolglos, einen Zusammenprall zu vermeiden. Anstatt sich jedoch um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Durch die 72-jährige Beifahrerin im Golf konnte nur noch das Kennzeichen vom Audi abgelesen werden. Noch bevor die Polizei an der Unfallstelle eintraf, ging ein weiterer Hinweis auf einen Verkehrsunfall bei der Polizeileitstelle ein. Unweit der ersten Unfallörtlichkeit sei ein schwarzer Audi von der Loßbrucher Straße abgekommen und habe sich in einem Maisfeld festgefahren. Tatsächlich handelte es sich dabei um den flüchtigen PKW. Der 58-jährige Fahrer machte gegenüber der Polizei keine Angaben. Er war jedoch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem stellten die Beamten fest, dass er unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Detmolder muss sich nun mehrerer Verkehrsstraftaten verantworten. Bei dem Zusammenprall erlitt der Lemgoer Golffahrer eine leicht blutende Gesichtsverletzung. Er begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Unfallfahrzeuge wurden durch ein alarmiertes Abschleppunternehmen sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell