POL-LIP: Detmold - In den Gegenverkehr geraten

Lippe (ots)

Warum es zu dem Zusammenprall gekommen sei, konnte sich ein 67-jähriger Blomberger bei der Unfallaufnahme nicht erklären. Er habe am Freitag um 15:19 Uhr mit seinem Opel-Astra die Barntruper Straße in Fahrtrichtung Detmold befahren. Nach Passieren einer Kuppe sei er mit einem entgegenkommenden Audi A4 kollidiert. Die Unfallspuren lassen jedoch vermuten, dass der Blomberger aus bisher ungeklärten Gründen auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geraten ist. Der 50-jährige Detmolder in seinem Audi hatte noch versucht, durch Ausweichen den Unfall zu verhindern. Dies ist ihm aber nicht mehr gelungen. Beide Fahrzeugführer wurden zu weiteren Behandlungen mit einem Rettungswagen ins Klinikum Detmold verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein nahegelegenes Abschleppunternehmen geborgen.

