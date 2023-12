Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Eriskirch

Heckscheibe eingeworfen

Die Polizei in Friedrichshafen sucht Zeugen zu einer eingeworfenen Heckscheibe an einem braunen VW Golf mit österreichischer Zulassung. Der Fahrzeughalter hat sein Fahrzeug in der Zeit von 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Friedrichshafener Straße in Eriskirch abgestellt. Als er vom Einkaufen zurückkam, war die Scheibe kaputt. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-3104 entgegen.

Friedrichshafen

Zeugen zu Hundebiss gesucht

Am Samstag wurde ein 24-jähriger Mann in der Bismarkstraße am Treppenabgang an der Gleisunterführung von einem freilaufenden Hund angefallen und gebissen, wodurch dieser nicht unerheblich verletzt wurde. Der Hundeführer, welcher offensichtlich auch vor Ort war, lief anschließend unvermittelt weiter in Richtung Bahnhof. Der Geschädigte flüchtete nach Hause und wurde anschließend von einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Hund wurde als kräftiger heller Mischling, eventuell Boxer oder Rottweiler beschrieben. Der Hundebesitzer wird beschrieben mit männlich, dunkelhäutig, ca. 180 cm groß, dunkle Harre ohne Bart. Er trug zur Tatzeit eine braune Jacke. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-3104 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell