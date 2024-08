Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Lemgo. Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden und weiterer Unfall im Maisfeld.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag (09.08.2024) gegen 16:55 Uhr verursachte ein 58-jähriger Detmolder auf der Lemgoer Straße, in Höhe der Einmündung Bentruper Weg, einen Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Unfallverursacher, der mit einem Audi A6 unterwegs war, missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt und kollidierte mit einem VW Golf, der von einem 77-jährigen Lemgoer auf der Lemgoer Straße in Fahrtrichtung Bad Salzuflen gefahren wurde. Der Golf-Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort. Kurz danach, gegen 17 Uhr, ereignete sich auf der Loßbrucher Straße in Lemgo ein weiterer Unfall. Der gleiche Fahrer fuhr mit seinem Audi in ein Maisfeld. Die Polizei traf vor Ort auf den Mann, der unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden zwecks Beweissicherung sichergestellt. Gegen den 58-Jährigen wurden Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 16.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell