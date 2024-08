Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann verletzt zwei Polizeibeamte in Mainz

Mainz (ots)

Am Morgen des 6. August 2024 wurde eine Streife der Bundespolizei in Mainz zu einem aus Frankfurt kommenden ICE gerufen. Ein Mann verfügte nicht über den erforderlichen Fahrschein und verhielt sich gegenüber dem Zugpersonal aggressiv. Beim Antreffen des Mannes hatte dieser bereits die Fäuste geballt und gab sich auch gegenüber den Polizisten höchst aggressiv sowie unkooperativ. Nachdem er in Richtung der Beamten schlug und spuckte, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Aufgrund des anhaltend renitenten Verhaltens des Mannes, wurden ihm zusätzlich eine Spuckhaube sowie Fußfesseln angelegt, dass er für die weiteren Maßnahmen in die Dienststelle verbracht werden konnte. Es konnte festgestellt werden, dass es sich um einen 33-jährigen Iraker handelte, der bereits häufig wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Aktuell hält er sich unerlaubt in Deutschland auf und es bestehen gegen ihn zudem vier Aufenthaltsermittlungen nach begangenen Straftaten. Aufgrund des eigen- und fremdgefährdenden Verhaltens des Mannes, wurde dieser durch das Ordnungsamt Mainz in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt und anschließend medizinisch versorgt. Den 33-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Aufenthaltes in Deutschland, tätlichem Angriff auf sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und dem Erschleichen von Leistungen.

