Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann gibt bei Kontrolle falsche Personalien an

Mainz (ots)

Am Morgen des 30. Juli 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Mann am Hauptbahnhof Mainz. Da der Mann keinen Ausweis mit sich führte, konnte er gegenüber der Streife nur mündliche Angaben zu seiner Person machen. Die Überprüfung der angegeben Personalien verlief negativ. Aufgrund des Verhaltens hatten die Bundespolizisten Zweifel an der Richtigkeit der Angaben. Der Mann wurde mit zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof in Mainz genommen, dort wurden die Fingerabdrücke überprüft. Hierbei konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Mann um einen 37-jährigen Deutschen handelte, der von der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Beförderungserschleichung zur Festnahme ausgeschrieben war. Zusätzlich bestand noch eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls. Der Deutsche räumte gegenüber den Beamten ein, die falschen Personalien angegeben zu haben, da er von der Fahndung nach ihm wusste. Da der Deutsche die Geldstrafe von 1530,00 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach eingeliefert. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Namensangabe eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell