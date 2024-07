BPOL-KL: Eltern zahlen Geldstrafe - Mann bleibt auf freiem Fuß

Mainz (ots) - Am 15. Juli 2024 um 13:00 Uhr informierte ein Passant die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz darüber, dass sich auf dem P+R Parkplatz am Hauptbahnhof ein Kind in einem verschlossenen PKW befindet. Als die Bundespolizisten vor Ort eintrafen, stand die Mutter des Kindes vor dem Fahrzeug und rief um Hilfe. Die 30-jährige Deutsche teilte der Streife mit, dass das 16 Monate alte Kind, nachdem die Frau das Fahrzeug verließ, sich in den Fahrgastraum begab und den ...

mehr