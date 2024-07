Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Kind aus Auto gerettet

Mainz (ots)

Am 15. Juli 2024 um 13:00 Uhr informierte ein Passant die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz darüber, dass sich auf dem P+R Parkplatz am Hauptbahnhof ein Kind in einem verschlossenen PKW befindet. Als die Bundespolizisten vor Ort eintrafen, stand die Mutter des Kindes vor dem Fahrzeug und rief um Hilfe. Die 30-jährige Deutsche teilte der Streife mit, dass das 16 Monate alte Kind, nachdem die Frau das Fahrzeug verließ, sich in den Fahrgastraum begab und den Knopf der Zentralverriegelung betätigte. Der Schlüssel befand sich noch im Auto. Da das Fahrzeug schon stark aufgeheizt war und der Junge stark schwitze, schlugen die Beamten die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Nachdem die Scheibe zerstört war, konnte das Fahrzeug geöffnet werden. Das Kind wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt. Nach der Versorgung konnten, Mutter und Kind ihre Weiterreise fortsetzen. Bis auf einen leichten Schock blieben die beiden Personen unverletzt. Bei der Öffnung des Fahrzeuges erlitt ein Beamter leichte Schürfwunden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell