BPOL-KL: Zug kollidiert mit Pferd

Bad Kreuznach (ots) - Eine Zugbegleiterin rief am 4. Juli 2024 gegen 08:30 Uhr eine Streife der Bundespolizei in Bad Kreuznach zur Hilfe. Sie hatte in dem Regionalexpress auf der Strecke Türkismühle nach Frankfurt einen Mann festgestellt, der den Zug ohne gültigen Fahrschein nutzte und sie beleidigt hatte. Die Polizisten forderten den Mann nach Eintreffen des Zuges um 08:36 Uhr am Bahnhof in Bad Kreuznach auf, diesen ...

mehr