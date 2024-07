Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Nach Diebstahl und Verstoß gegen Bewährungsauflagen in die JVA eingeliefert

Mainz (ots)

Am Nachmittag des 21. Juli 2024 wurde ein 29-jähriger Deutscher beim Diebstahl einer Getränkeflasche in einem Supermarkt am Hauptbahnhof Mainz durch Mitarbeiter der Filiale festgestellt. Eine Streife der Bundespolizei begab sich zur Tatörtlichkeit und überprüfte daraufhin die Personalien des Mannes. Hierbei stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl des AG Mainz zur Sicherungshaft und eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Mainz bestand. Der 29-Jährige wurde vom AG Mainz wegen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 3 Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Da der Mann gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hatte, wurde die Sicherungshaft angeordnet. Der Deutsche wurde festgenommen und zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Mainz verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,04 Promille. Bis zur Vorführung am 22. Juli 2024 wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Das Gericht bestätigte die Anordnung. Der Deutsche wurden von den Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell