Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann leistet Widerstand und muss in Gewahrsam

Mainz (ots)

Am 29. Juli 2024 gegen 18:30 Uhr informierte die DB AG das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Mainz darüber, dass sich im ICE 2409 eine aggressive männliche Person befindet. Eine Streife der Bundespolizei konnte einen 43-jährigen Rumänen antreffen. Nach der Kontrolle bekam der Mann einen Platzverweis für den Hauptbahnhof Mainz, dem er Folge leistete. Eine Stunde später meldete sich die DB Sicherheit bei der Bundespolizei und teilte mit, dass ein Mann am Hinterausgang des Hauptbahnhofs Passanten anschrie und diese bedrohte. Mitarbeiter der DB Sicherheit versuchten den Mann zu beruhigen, woraufhin sich die Aggressionen gegen diese richteten. Beamte der Bundespolizei begaben sich zum Ereignisort, vor Ort konnten die Polizisten feststellen, dass es sich um den 43-jährigen Rumänen handelt. Da der Mann sich nicht beruhigen ließ und stetig aggressiver wurde, wurde er in Gewahrsam genommen. Bei der Mitnahme zur Dienststelle leistete der Rumäne Widerstand gegenüber den Beamten, weshalb er gefesselt werden musste. Durch die Handlungen wurde kein Beamter verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Ein Gericht ordnete die Ingewahrsamnahme des Mannes bis 06:00 Uhr am 30. Juli 2024 an.

Gegen den 43-jährigen Rumänen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell