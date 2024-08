Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Frau beleidigt Mitarbeiter eines Schnellrestaurants und leistet Widerstand

Mainz (ots)

Am 1. August 2024 gegen 23:00 Uhr beleidigte eine Frau am Hauptbahnhof Mainz einen Mitarbeiter eines Schnellrestaurants. Da sich die Frau weigerte das Restaurant zu verlassen, informierte der Mitarbeiter die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz. Beim Eintreffen der Streife befand sich die Frau noch im Restaurant. Die Bundespolizisten erteilten der 34-jährigen Deutschen einen Platzverweis, dem sie nicht nachkam. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde die 34 -Jährige zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Mainz gebracht. Als die Polizisten mit der Frau die Dienststelle erreichten, schlug und trat sie in Richtung der Beamten. Daraufhin musste die Frau gefesselt werden. Auch hierbei leistete die 34-Jährige weiter Widerstand und beleidigte die Polizisten wiederholt. Durch den Angriff der Frau wurde eine Beamtin leicht verletzt, konnte den Dienst aber fortführen. Die Frau blieb unverletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Frau wurde in die psychiatrische Notaufnahme der Uniklinik Mainz gebracht. Gegen die 34-jährige Deutsche wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

