POL-FR: Gemarkung Rheinfelden: Geschwindigkeitsüberwachung auf der Autobahn 861 - sehr hohe Beanstandungsquote

Am Montag, 22.01.2024, in dem Zeitraum von 09.30 Uhr bis 14.00 Uhr, führte die Verkehrspolizei Weil am Rhein eine Geschwindigkeitsmessung auf der Autobahn A 861, vor dem Nollinger Bergtunnel, durch. Die aktuelle Höchstgeschwindigkeit ist aufgrund einer Baustelle im Bereich des Nollinger Bergtunnels sowie im Tunnel auf 60 Stundenkilometer reduziert. In dem Zeitraum wurden 1.750 Fahrzeuge gemessen und dabei 655 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Dies entspricht einer Beanstandungsquote von 37 Prozent. Der höchste Wert, welcher gemessen wurde, betrug abzüglich der Toleranz 131 Stundenkilometer.

