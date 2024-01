Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallbach: Geschwindigkeitsüberwachung auf der Kreisstraße 6327 - Ergebnisse

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.01.2024, in dem Zeitraum zwischen 07.00 Uhr bis 09.30 Uhr, führte die Verkehrspolizei Weil am Rhein auf der Kreisstraße 6327, im Bereich der Einmündung Fischingen / Schallbach, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 70 Stundenkilometer. Insgesamt gelangten neun Fahrzeugführer wegen einem Geschwindigkeitsverstoß zur Anzeige. Sechs Fahrzeugführer waren zwischen 16 und 20 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Drei Fahrzeugführer waren sogar zwischen 21 und 40 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 108 Stundenkilometern gemessen. Zudem gelangte ein Fahrzeugführer zur Anzeige, da er über eine Sperrfläche überholte. Ein Lastkraftwagenfahrer wurde wegen mangelnder Ladungssicherung angezeigt. Ebenso wurde ein Motorradfahrer wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Anzeige gebracht, da an seinem Motorrad technische Veränderungen vorgenommen wurden. Auch müssen noch vier Radfahrer ein Verwarnungsgeld bezahlen, da sie trotz Dunkelheit ohne Licht unterwegs waren.

