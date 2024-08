Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg: Brand eines Wohnhauses

Eine Person leicht verletzt

Otzberg (ots)

Am Samstag (03.08.) wurde gegen 03.30 Uhr durch die Rettungsleitstelle Dieburg ein Gebäudebrand in der Straße Am Wolfenberg im Ortsteil Lengfeld gemeldet. Die vier Hausbewohner im Alter von 73, 56, 52 und 16 Jahren bleiben unverletzt. Ein Ersthelfer kam mit einer Rauchgasintoxikation in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer im ersten Obergeschoss des Zweifamilienhauses aus. Zur Brandursache und dem durch den Brand entstandenen Schaden können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Da das Haus unbewohnbar ist, kommen die Bewohner anderweitig unter. Die weiterführenden Ermittlungen werden durch das K 10 in Darmstadt übernommen.

Matthias Brosch, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell