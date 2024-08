Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in Straßburg

Wald-Michelbach (ots)

- Erstmeldung -

Am Freitag (02.08.24) gegen 16.15 h, wurde bei der Rettungsleitstelle Bergstraße der Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in Wald-Michelbach OT Straßburg gemeldet. Alle 3 Bewohner konnten das Anwesen unverletzt verlassen. Es kommt zu starker Rauchentwicklung, weshalb die Feuerwehr die Anwohner bittet, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell