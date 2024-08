Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: E-Bike aus Tiefgarage gestohlen

Hinweise erbeten

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag (1.8.) entwendete eine unbekannte Person ein grünes E-Trekkingfahrrad der Marke Conway, Modell "Cairon", aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Fabrikstraße.

Zwischen 7 Uhr morgens und 16 Uhr nachmittags gelangte der oder die Tatverdächtige in die Tiefgarage und entwendete das abgeschlossene E-Bike. Nach ersten Ermittlungen beläuft sich der Gesamtschaden auf über 2000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Informationen zum Verbleib des Fahrrads geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell