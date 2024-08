Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugin meldet Trunkenheitsfahrt ++ Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ++ 81-jähriger E-Biker kommt zu Fall ++ Drei Kleintransporter im Gewerbegebiet aufgebrochen ++

Rotenburg (ots)

Zeugin meldet Trunkenheitsfahrt

Sottrum. Eine besorgte Autofahrerin hat der Rotenburger Polizei am Donnerstagabend eine mögliche Trunkenheitsfahrt gemeldet. Die Frau sei gegen 22.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße 204 zwischen den Ortschaften Taaken und Reeßum in Richtung Sottrum unterwegs. Der Fahrer des Wagens vor ihr fahre sehr unsicher und langsam. Er sei sogar mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Zeugin folgte dem Wagen bis nach Sottrum und wartete dort auf die Polizei. Als die Streifenbesatzung eintraf, hatte der Fahrer sein Auto gerade auf seinem Grundstück geparkt. Der Mann saß aber noch im Fahrzeug. Die Verkehrskontrolle bestätigte die Bedenken der Zeugin. Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem Fahrer ein eindeutiges Ergebnis: mehr als 3,1 Promille. Der 66-Jährige musste auf der Polizeiwache in Rotenburg eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Visselhövede. Bei einem Verkehrsunfall in der Handelsstraße sind am Donnerstagnachmittag zwei Unfallbeteiligte verletzt worden. Eine 39-jährige Autofahrerin hatte gegen 16 Uhr mit ihrem Ford von einem Parkplatz auf die Handelsstraße einbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich den von links kommenden Mercedes eines 58-Jährigen. Die beiden Beteiligten zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zehntausend Euro.

81-jähriger E-Biker kommt zu Fall

Rotenburg. Bei einem Sturz mit seinem Pedelec hat sich am Donnerstagmittag ein 81-jähriger E-Biker verletzt. Der Senior war gegen 13.15 Uhr in der Straße Weicheler Damm unterwegs, als er ohne fremde Beteiligung vom Pedal seines Elektrofahrrads abrutschte und zu Fall kam. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Verletzte wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Drei Kleintransporter im Gewerbegebiet aufgebrochen

Rotenburg. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag auf dem Gelände einer Firma für PV-Anlagen an der Hinrich-Heineke-Straße im Gewerbegebiet Hohenesch drei Kleintransporter aufgebrochen. Sie stachen in die Schlösser der VW Crafter und öffneten die Fahrzeuge. In zwei Fahrzeugen fanden sie Werkzeuge und nahmen sie mit.

Kollision unter E-Bikern

Zeven. Am Donnerstagvormittag sind eine 31-jährige E-Bikerin und ein 16-jähriger E-Biker bei einem Zusammenstoß in der Bahnhofstraße verletzt worden. Die Frau hatte gegen 9 Uhr mit ihrem Elektrofahrrad von der Bahnhofstraße nach links in die Straße Am Bahnhof abbiegen wollen. Der Jugendliche kam mit seinem E-Bike auf dem Gehweg aus der Straße Am Bahnhof und wollte auf den Geh- und Radweg an der Bahnhofstraße einbiegen. Beide Beteiligte zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu.

Führerschein nicht umgemeldet

Selsingen. Ohne gültige Fahrerlaubnis ist eine 34-jährige Autofahrerin am Donnerstagabend gegen 23 Uhr in der Bahnhofstraße in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Schnell stellte sich heraus, dass ihr ausländischer Führerschein keine Gültigkeit mehr besaß. Die Frau hatte ihren Wohnsitz vor einem Jahr in Deutschland begründet. Nach Ablauf von sechs Monaten erlischt eine ausländische Fahrerlaubnis und wird mehr anerkannt. Das gilt für Fahrberechtigungen aus Drittstaaten, also Staaten, die nicht zur EU oder dem Europäischen gehören. Um weiterhin Auto fahren zu dürfen, benötigt man nach Ablauf der Frist eine deutsche Fahrerlaubnis. Der ausländische muss dann beim zuständigen Straßenverkehrsamt in einen deutschen Führerschein umgetauscht werden. Gegen die 34-Jährige und den 49-jährigen Fahrzeughalter, der die Fahrt geduldet hatte, wurden Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Betrunkener Ladendieb flüchtet und wird gefasst

Zeven. Ein 35-jähriger Mann hat am Donnerstagabend im REWE-Markt am Vitusplatz versucht, Waren im Wert von rund zweihundert Euro zu stehlen. Wie sich später herausstellte, war der Beschuldigte bei der Tat stark alkoholisiert (1,5 Promille). Er hatte seinen Einkaufswagen vollgepackt und wollte ihn in einem günstigen Moment an der Kasse vorbei aus dem Geschäft schieben. Nach kurzer Flucht konnte der Mann gestellt werden.

