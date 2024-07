Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Verkehrsunfall nach missglücktem Überholmanöver ++ Auto fährt auf Motorrad auf - 37-jähriger Motorradfahrer verletzt ++ Junger Mann ausgeraubt - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Schwerer Verkehrsunfall nach missglücktem Überholmanöver

Oerel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 zwischen Barchel und Bremervörde sind am Montagabend drei Männer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 34-jährige Fahrer eines Audi gegen 21 Uhr in Richtung Bremervörde unterwegs. In Höhe Oerel habe der Mann begonnen, einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Noch während dieses Vorgangs sei das Heck des Audi ausgebrochen. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Schutzplanke und prallte im Seitenraum gegen eine Eiche. Bevor das Fahrzeug in Brand geriet, konnten beherzte Ersthelfer den Fahrer und zwei weitere, 19 und 28 Jahre alte Fahrzeuginsassen schwerverletzt aus dem Wrack bergen. In der Folge geriet das Fahrzeug in Vollbrand und musste von Einsatzkräften der örtlichen Feuerwehren aus Oerel, Barchel und Bremervörde gelöscht werden. Der Fahrer und der 28-jährige Beifahrer wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen jeweils im Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 19-Jährige kam mit schweren Verletzungen im Rettungswagen in ein Krankenhaus. Da der Verdacht besteht, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe abgekommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zehntausend Euro.

Auto fährt auf Motorrad auf - 37-jähriger Motorradfahrer verletzt

Zeven. Am Montagabend ist ein 37 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall in der Scheeßeler Straße verletzt worden. Der Mann hatte seine Kawasaki gegen 19 Uhr etwa in Höhe des Dammackerweges verkehrsbedingt abbremsen müssen. Das erkannte der nachfolgende, 23-jährige Fahrer eines VW Golf vermutlich zu spät. Er fuhr auf das Motorrad auf. Der Biker kam zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa eintausend Euro.

Zwei Verletzte nach Trunkenheitsunfall auf der Autobahn

Hollenstedt/A1. Mit knapp zwei Promille hat ein 39-jähriger Autofahrer am Montagabend auf der Hansalinie A1 einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war gegen 19.20 Uhr mit seinem Mazda zwischen den Anschlussstellen Rade und Hollenstedt in Richtung Bremen unterwegs, als sein Fahrzeug ins Schleudern geriet. Der Mazda krachte zunächst in die Mittelschutzplanke und geriet in der Folge auf den Fahrbahnteiler der Rastanlage Hollenstedt. Der Fahrer und sein 45-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden im Rettungswagen in das Krankenhaus nach Buxtehude gebracht. Bei der Überprüfung des 39-Jährigen wurde festgestellt, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zehntausend Euro.

Junger Mann ausgeraubt - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Nach einem Raubüberfall, der sich bereits am vergangenen Freitag auf dem Parkplatz des Finanzamtes an der Hoffeldstraße ereignet hat, suchen die Ermittler der Rotenburger Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Zwei noch unbekannten Personen, ein etwa 165 cm großer Mann und eine etwa gleichgroße Frau, sollen einen 29 Jahre alten Mann aus Bremen überfallen haben. Die drei hätten sich während der Fahrt im Metronom von Bremen nach Hamburg kennengelernt. In Rotenburg sei man unter einem Vorwand aus dem Zug gestiegen. Um gemeinsam ein Bier zu trinken, seien alle drei vom Bahnhof in Richtung Finanzamt gegangen. Auf dem Parkplatz der Behörde sei es zu dem Raub gekommen. Der unbekannte Täter habe das Opfer attackiert und ins Gebüsch geschubst. Dann habe er dem 29-Jährigen das Portemonnaie aus der Hosentasche geholt. Die beiden Tatverdächtigen seien in Richtung "In der Ahe" geflüchtet. Sie seien etwa Anfang zwanzig Jahre alt gewesen. Beide hätten dunkle Haare gehabt - der Mann kurze und die Frau lange zu einem Zopf zusammengebunden. Die Frau sei mit einem weißen T-Shirt, einer Shorts und rosafarbenen Schuhe bekleidet gewesen. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Rotenburger Polizei schnappt Gaststätteneinbrecher

Lauenbrück/Rotenburg. Die Rotenburger Polizei hat in der Nacht zum Dienstag einen 40-jährigen Mann festnehmen können, der im Verdacht steht, in eine Gaststätte am Lauenbrücker Bahnhof eingebrochen zu sein. Demnach habe der Tatverdächtige kurz nach Mitternacht ein auf Kipp stehendes Fenster aufgedrückt und sei in das Gebäude eingedrungen. Er habe das Lokal durchsucht und eine Musikbox und Alkohol gestohlen. In einem Zug sei er anschließend nach Rotenburg gefahren. Anwohner und Zeugen wurden auf den Mann aufmerksam und verständigten die Polizei. Die erwartete ihn kurz darauf am Rotenburger Bahnhof und nahm ihn fest. Ober dem Mann einem Haftrichter vorgeführt wird, entscheidet sich im Verlauf des Dienstages.

Unterschiedliche Angaben zum Unfall auf der Autobahn - Polizei sucht Augenzeugen

Hollenstedt/A1. Am Montagmorgen ist es auf der Hansalinie A1, etwa einen Kilometer vor der Rastanlage Hollenstedt in Fahrtrichtung Bremen, zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem ein roter Fiat und ein schwarzer BMW beteiligt waren. Zwischen den beiden Fahrern sei es zuvor auf der Autobahn zu einem Konflikt gekommen. In der Folge kollidierte der Fahrer des Fiat mit der Mittelschutzplanke. Die beiden Beteiligten machen in ihren Schilderungen des Sachverhalts unterschiedliche Angaben. Nun hofft die Polizei auf Aussagen neutraler Zeugen. Sie können sich gerne unter Telefon 04282/5087-0 melden.

Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Nach einer Unfallflucht, die sich am vergangenen Freitagmittag auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Straße "Auf der Worth" ereignet hat, suchen die Ermittler der Zevener Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Zwischen 13 Uhr und 14 Uhr wurde der schwarze VW Touran eines 44-Jährigen von einem noch unbekannten Pkw angefahren. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa zweitausend Euro. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04281/9592-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell