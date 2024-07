Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mit 120 Stundenkilometer durch die Burgstraße - Autoposer flüchtet vor der Polizei ++ Vorfahrt missachtet - Hoher Sachschaden und zwei Personen verletzt ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Mit 120 Stundenkilometer durch die Burgstraße - Autoposer flüchtet vor der Polizei

Rotenburg. Am Donnerstagabend hat die Rotenburger Polizei in der Innenstadt verstärkte Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei hatten die Beamten vor allem PS-starke und getunte Fahrzeuge der Autoposer-Szene im Visier. Gegen 23 Uhr wurde ein Streifenteam in der Burgstraße auf einen schwarzen BMW der 5er-Reihe aufmerksam. Mit einem Lasermessgerät konnten die Beamten das auffällige Fahrzeug von der Mühlenstraße aus mit einer Geschwindigkeit von über 120 Stundenkilometern messen. Als der Fahrer die Polizei bemerkte, bremste er und legte eine 180 Grad-Drehung hin. Er flüchtet zunächst in Richtung Burgstraße/Aalter Allee. Kurz darauf wurde der schwarze BMW erneut im Einmündungsbereich Burgstraße/Mühlenstraße gesehen. Mit durchdrehenden Reifen drehte er sich zweimal um die eigene Achse und brauste dann in Richtung des Kreisels an der Verdener Straße davon. Trotz einer eingeleiteten Fahndung, gelang es dem Fahrer vor der Polizei zu fliehen. Die Beamten schließen nicht aus, das andere Verkehrsteilnehmer an dem Abend vom Fahrer des BMW gefährdet worden sind. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

Vorfahrt missachtet - Hoher Sachschaden und zwei Personen verletzt

Borchel. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Borcheler Damm / Langenhörn sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 61-jähriger Autofahrer hatte gegen 14.45 Uhr mit seinem Porsche aus der Straße Langenhörn auf den Borcheler Damm einbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich die von links kommende und vorfahrtberechtigte, 35-jährige Fahrerin eines Audi. Bei der Kollision zogen sich die beiden Unfallbeteiligten leichte Verletzungen zu. Sie kamen im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa siebzigtausend Euro.

81-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Selsingen. Am Donnerstagvormittag ist ein 81-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Granstedter Dorfstraße verletzt worden. Ein noch unbekannter Lkw-Fahrer hatte den Mann auf seinem Fahrrad gegen 11.40 Uhr überholt. Als das Fahrzeug vor dem Radler wieder einscherte, entstand ein starker Luftzug. Der 81-jährige verlor die Kontrolle über sein Rad und kam zu Fall. Er zog sich eine leichte Verletzungen an seiner Hand zu und musste im Rettungswagen in die OsteMed Klinik nach Bremervörde gebracht werden. Eine Kollision mit dem Lkw hat nicht stattgefunden. Jetzt sucht die Selsinger Polizei nach dem noch unbekannten Lkw-Fahrer und bittet unter Telefon 0428492755-0 um Hinweise.

23-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Sottrum. Bei einem Auffahrunfall in der Rotenburger Straße ist am Donnerstagmittag eine 23-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war gegen 13.30 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Bundesstraße in Richtung Rotenburg unterwegs, als sie verkehrsbedingt halten musste. Der nachfolgende, 57 Jahre alte Fahrer eines Opel erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den stehenden VW auf. Die 23-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa zehntausend Euro.

Teures Rennrad gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Zeven. Am Donnerstagvormittag hat ein noch unbekannter Dieb in der Schulstraße ein sogenanntes Gravel Bike gestohlen. Das schwarze Fahrrad, ein Hybrid aus Rennrad und Crossrad, des Herstellers Rose vom Typ Backroad Carbon Force, stand zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr unverschlossen im Mitarbeiterflur der AOK. Das nutzte der Täter, um mit dem teuren Bike zu verschwinden. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04282/9592-0.

39-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Gyhum. Am Donnerstagmorgen hat eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei einen 39-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 8.30 Uhr mit seinem Toyota in der Dorfstraße unterwegs, als er den Beamten auffiel. Bei der Verkehrskontrolle erkannten sie bei dem Fahrer Anzeichen, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Ein Urintest und auch die Angaben des Betroffenen bestätigten diesen Verdacht. Demnach hatte der 39-Jährige zuvor Amphetamine zu sich genommen. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Anhänger mit Werbeaufschrift gestohlen

Gyhum. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte an der B 71 einen Kühlanhänger mit Werbeaufschrift gestohlen. Er stand auf dem Parkplatz gegenüber der Gaststätte "Niedersachsen Hof". Die Täter kniffen den Bügel des Deichselschlosses auf und transportierten den Anhänger ab. Die Polizei geht von einem Schaden von mehr als zehntausend Euro aus. Hinweise bitte unter Telefon 04282/9592-0.

Zigarettenautomat aufgesprengt

Gnarrenburg. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in der Straße "An der Kreuzkuhle" einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Im Ausgabeschacht des Automaten brachten sie vermutlich einen Böller zur Explosion. Dadurch wurde die Front nach vorn gedrückt. So kannten die Täter Zigarettenschachtel stehlen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell