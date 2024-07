Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zwei junge Biker bei Verkehrsunfällen verletzt ++ Transporter kracht gegen Zaun - 36-jähriger Fahrer verletzt ++ Schwerer Unfall am Bahnübergang - 65-Jähriger verstirbt an der Unfallstelle

Rotenburg (ots)

Zwei junge Biker bei Verkehrsunfällen verletzt

Rotenburg. Am Montag sind zwei junge Männer bei Motorradunfällen zum Teil schwer verletzt worden.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr im Bereich der Zufahrt von der B 71 (Zevener Straße) auf die B 75. Im Kurvenbereich kam ein 20-jähriger Motorradfahrer ohne fremde Beteiligung mit seiner Kawasaki zu Fall. Der junge Mann und seine schwere Maschine rutschten gegen eine Seitenschutzplanke. Dabei zog sich der 20-Jährige eine schwere Beinverletzung zu. Er wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Zu einem ähnlichen Unfall kam es gegen 21 Uhr in der Zufahrt von der B 215 (Verlängerung Hansestraße) auf die B 75. Dort geriet der 17-jährige Fahrer eines Motorrollers ebenfalls ohne fremde Beteiligung auf den Grünstreifen, kam ins Rutschen und kollidierte mit der Seitenschutzplanke. Der Jugendliche zog sich leichte Verletzungen an seinen Handgelenken zu.

Transporter kracht gegen Zaun - 36-jähriger Fahrer verletzt

Wilstedt. Bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße ist am Montagnachmittag ein 36 Jahre alter Autofahrer verletzt worden. Der Mann kam gegen 15 Uhr ohne fremde Beteiligung mit seinem Mercedes-Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Der 36-Jährige wurde mit leichten Verletzungen im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über fünftausend Euro.

Schwerer Unfall am Bahnübergang - 65-Jähriger verstirbt an der Unfallstelle

Bremervörde. Bei einem Verkehrsunfall am Bahnübergang der Kreisstraße 125 ist am Montagmorgen ein 65 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 7.30 Uhr mit seinem VW Caddy in Richtung B 74 unterwegs, als er vermutlich aufgrund akut einsetzender gesundheitlicher Probleme ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer ungebremst nach links von der Fahrbahn abkam. Nachdem er die dort verlaufende Gleisanlage der EVB (EVB-Strecke Bremervörde-Osterholz-Scharmbeck) überfahren hatte, kollidiert das Fahrzeug mit einem Findling. Der VW überschlug sich und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der 65-Jährige wurde durch Einsatzkräfte Bremervörde Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte kamen für den Mann zu spät. Er verstarb an der Unfallstelle.

Nächtlicher Besuch in der Bäckerei - Täter stehlen Geld

Bremervörde. Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in eine Bäckereifiliale an der Neuen Straße eingedrungen. Dort öffneten die Täter einen Schrank und fanden das Wechselgeld des Geschäfts und auch eine Trinkgeldkasse. Damit verschwanden sie unerkannt.

Gartengeräte gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Visselhövede. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind Unbekannte auf das Betriebsgelände einer Firma für Garten- und Landschaftsbau an der Martin-Alexander-Straße gelangt. Dazu kniffen sie zuvor einen Metallzaun auf. In der Folge knackten die Täter die Vorhängeschlösser von zwei Containern und nahmen daraus Arbeitsgeräte im Wert von mehreren tausend Euro mit. Zeugen, denen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in dem Industriegebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04262/95908-0 bei der Polizei in Visselhövede.

