Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Festnahme nach Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn ++ Betrunkener Autofahrer macht Ärger auf dem Parkplatz ++ Junger Fahrer flüchtet nach Trunkenheitsfahrt vor der Polizei ++

Rotenburg (ots)

Festnahme nach Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn

Tiste/A1. Eine Streifenbesatzung der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei hat am Sonntagabend auf der Hansalinie A1 einen jungen Autofahrer, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, aus dem Verkehr gezogen. Der 22-jährige Mann war den Beamten gegen 18.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heidenau und Sittensen in Fahrtrichtung Bremen aufgefallen, weil er zum Teil sehr langsam und in Schlangenlinien in einem mit 4 Insassen besetzten Opel unterwegs war. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal Nord zeigte sich, dass der Fahrer betrunken war. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von über 1,1 Promille aus. Zudem stand der 22-Jährige vermutlich unter dem Einfluss von Kokain. Eine Abfrage im europäischen Fahrerlaubnisregister ergab, dass ihm seine Fahrerlaubnis entzogen worden war. Der Mann musste auf der Wache der Autobahnpolizei eine Blutprobe abgeben. Weitere Ermittlungen im polizeilichen Auskunfts- und Fahndungssystem förderten einen europäischen Haftbefehl wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in Spanien gegen den 22-Jährigen zu Tage. Er wurde vorläufig festgenommen und anschließend in das Polizeigewahrsam nach Zeven gebracht. Der Festgenommene wird am Montag einem Richter vorgeführt.

Betrunkener Autofahrer macht Ärger auf dem Parkplatz

Gnarrenburg. Am Sonntagabend ist der Bremervörder Polizei ein Mann gemeldet worden, der vermutlich betrunken in seinem Auto auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Gnarrenburger Straße sitze. Ob er selbst dort hingefahren war, stand zu zunächst nicht fest. Eine Streifenbesatzung konnte den Wagen und den betrunkenen Mann auf dem Parkplatz ausfindig machen. Der 63-Jährige trat gegenüber den Beamten sofort aggressiv auf. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme beleidigte er sie und schlug mit den Fäusten auf die Motorhaube des Streifenwagens. Das gipfelte im Versuch, einen Polizisten mit der Faust zu schlagen. Der 63-Jährige konnte überwältigt werden. Wie sich durch die Aussage eines vor Ort anwesenden Zeugen herausstellte, sei der der Betrunkene kurz zuvor selbst mit seinem Auto auf den Parkplatz gefahren. Da sich nicht ausschließen ließ, dass der Mann auch auf dem Parkplatz Alkohol getrunken hatte, musste er zwei Blutproben abgeben. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei auch.

Junger Fahrer flüchtet nach Trunkenheitsfahrt vor der Polizei

Sittensen. Ein junger Autofahrer hat in der Nacht zum Montag versucht, vor einer Verkehrskontrolle der Zevener Polizei zu flüchten. Der Wagen des 23-Jährigen war den Beamten gegen 1.30 Uhr aufgefallen. Über mehrere Kilometer zwischen Kalbe und Lengenbostel versuchten sie, das Fahrzeug zu stoppen. In einem Maisfeld kam der Wagen schließlich zum Stehen. Der junge Fahrer blieb unverletzt. Wie sich herausstellte, stand er unter Alkohol- und vermutlich auch unter Drogeneinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,8 Promille an. Der 23-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Einbruch in Wohnhaus

Scheeßel. Am Sonntagnachmittag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Königsberger Straße eingebrochen. Zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr nutzten sie ein auf Kipp stehendes Fenster, um in die Wohnung einzudringen. Im Haus durchsuchten die Unbekannten alle Räume nach Wertgegenständen und wurden fündig. Mit Schmuck machten sie sich aus dem Staub.

Einbrüche in Biogasanlagen

Rhade/Tarmstedt. In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in eine Biogasanlage an der Industriestraße in Rhade eingebrochen. Dazu hebelten sie zunächst das Fenster zum Büro auf. Im Gebäude traten sie mehrere Türen ein und brachen einen Schrank auf. Darin fanden sie eine Geldkassette mit Bargeld. In der Biogasanlage "Achtertrift" in der gleichnamigen Straße in Tarmstedt blieb es beim Versuch. Hier versuchten die Täter vier Außentüren aufzubrechen. Eindringen konnten sie nicht.

