POL-EL: Meppen - Diebstahl von Sommerreifen

Nordhorn (ots) - Am Dienstag wurde in der Zeit von 11.00 Uhr bis 13.30 Uhr ein grauer Volvo XC90 am Bahnhof in Nordhorn beschädigt, der dort an einer Ladesäule abgestellt war. Ob die Schäden durch einen Unfall oder eine Sachbeschädigung verursacht wurden, ist bislang noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. ...

