POL-GI: Gießen: Fahrradcodierungen bei der Polizeistation Gießen Nord

Gießen (ots) - Am Dienstag, 19.3.2024, lädt Sie Ihre Schutzfrau vor Ort, Lisa Romfeld, um 19 Uhr in das Bürgerhaus Langgöns (Am alten Stück 3, in 35428 Langgöns) ein. Zusammen mit Claudia Zanke, Kriminalpolizeiliche Beraterin beim Polizeipräsidium Mittelhessen, bietet sie allen Bürgerinnen und Bürgern die ...

mehr