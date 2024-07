POL-ROW: ++ Getreidesilo-Lkw kollidiert mit Straßenbaum - Zwei Menschen verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Sottrum. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 75 zwischen Hassendorf und Sottrum ist am Montagvormittag ein 56 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 43-jähriger Fahrer eines Getreidesilo-Lkw gegen 9.30 Uhr in Richtung Sottrum unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Beifahrerseite mit einem Baum. Dabei wurde der Beifahrer in der Fahrerkabine eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Mann aus dem Fahrzeugwrack befreien. Anschließend wurde er im Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Lkw erlitt leichte Verletzungen. Die Bundesstraße musste für die Bergungs- und Rettungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit mehreren zehntausend Euro.

