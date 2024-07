Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Sattelzug fährt auf dem Pannenstreifen auf Pkw auf ++ Reifen lösen sich vom Sattelzug und rollen über die Autobahn ++ Drängelei auf der Autobahn - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Sattelzug fährt auf dem Pannenstreifen auf Pkw auf

Reeßum/A1. Ausgesprochen viel Glück hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Bockel und Stuckenborstel in Fahrtrichtung Bremen ereignet hat. Ein 55 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges war gegen 21.45 Uhr vom rechten der drei Fahrstreifen auf den Seitenstreifen gekommen. Dort kollidierte der Lkw mit einem unbesetzten Opel Insignia, der dort nach einer Panne abgestellt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw etwa dreißig Meter auf ein Feld geschleudert. Der Sattelzug geriet auf den Grünstreifen und kippte dort um. Menschen wurden bei der Kollision nicht verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf annähernd 200.000 Euro.

Reifen lösen sich vom Sattelzug und rollen über die Autobahn

Hollenstedt/A1. Am Dienstagvormittag haben sich bei einem Sattelzug, der auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Heidenau und Hollenstedt in Richtung Hamburg unterwegs war, während der Fahrt zwei Reifen gelöst. Als der 44-jährige Fahrer gegen 8.30 Uhr das technische Problem an seiner Zugmaschine bemerkte, lösten sich auch schon die Reifen. Einer kollidierte mit dem Lkw und beschädigte ihn. Der zweite Reifen rollte etwa 150 Meter über die Autobahn und blieb auf dem Grünstreifen neben der A1 liegen. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Da der Sattelzug zunächst nicht mehr fahrbereit war, musste der Hauptfahrstreifen gesperrt werden.

Drängelei auf der Autobahn - Polizei sucht Zeugen

Sittensen/A1. Nach einer gefährlichen Situation, die sich am Dienstagmittag auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Bockel und Elsdorf ereignet haben soll, sucht die Autobahnpolizei Sittensen nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Nach unterschiedlichen Aussagen der Beteiligten sei ein 54-jähriger Autofahrer gegen 13.45 Uhr mit seinem blauen Skoda auf dem linken der drei Fahrstreifen in Richtung Hamburg unterwegs gewesen. Ein nachfolgender, 21 Jahre alter Fahrer eines weißen VW Golf habe den Skoda überholen wollen und mit der Lichthupe darauf aufmerksam gemacht. Dabei sei der Sicherheitsabstand zwischen den beiden Fahrzeugen deutlich unterschritten worden. Der Fahrer des VW habe den Skoda schließlich rechts überholt und sei dann vor dem Skoda eingeschert. Dessen Fahrer habe stark abbremsen müssen. Zeugen, die diese Situation beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon 04282/0587-0 zu melden.

Polizei stoppt Radfahrer mit drei Promille

Bremervörde. Mit drei Promille ist ein 54-jähriger Bremervörde am Dienstagabend durch Bremervörde geradelt, bevor er von der Polizei gestoppt wurde. Der Mann war gegen 21 Uhr in der Wesermünder Straße unterwegs. Wegen dieser Trunkenheitsfahrt musste er natürlich eine Blutprobe abgeben. Sein Fahrrad brachten die Polizisten anschließend zu ihm nach Hause.

Zeuge meldet der Polizei unsicheren Autofahrer

Scheeßel. Die Finteler Polizei hat am Dienstagabend einen 25-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer war gegen 18 Uhr auf der B 75 zwischen Rotenburg und Scheeßel auf den Wagen des Mannes und seine unsichere Fahrweise aufmerksam geworden. Er sei in starken Schlangenlinien unterwegs gewesen und zum Teil schon auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Zeuge verständigte die Polizei und folgte dem Wagen bis nach Scheeßel. Dort traf ein Streifenteam aus Fintel kurz darauf ein. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Zeuge die Situation richtig eingeschätzt hatte. Die Polizisten bemerkten bei dem 25-Jährigen Anzeichen für Alkohol- und Drogeneinfluss. Einen Atemalkohol- und einen Urintest lehnte der junge Mann allerdings ab. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Nach Drängelei und gefährlichem Überholen - Polizei sucht Zeugen

Helvesiek/Hamersen. Nach einer Nötigung im Straßenverkehr, die sich am Montagabend auf der Landesstraße 130 zwischen Helvesiek und Hamersen ereignet hat, sucht die Polizei nach zwei noch unbekannten Autofahrern, die ebenfalls gefährdet worden sein sollen. Gegen 18 Uhr sei die Fahrerin eines grauen Audi in der Ortsdurchfahrt Helvesiek zunächst von dem Fahrer eines blauen BMW bedrängt worden. Demnach soll der Mann mit seinem Pkw so nah aufgefahren sein, dass die Fahrerin die Motorhaube seines Fahrzeugs nicht mehr habe erkennen können. In der Folge habe der BMW-Fahrer den Audi überholt und dabei den entgegenkommenden Fahrer eines hellen Pkw gefährdet. In Hamersen sei er dann auf einen Mercedes, der von der Landesstraße in das Wohngebiet Hamersring abgebogen sei, ebenfalls sehr dicht aufgefahren und habe erneut trotz Gegenverkehr überholt. Die beiden noch unbekannten Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04265/95086-0 bei der Polizei in Fintel zu melden.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Jeersdorf. In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter in der Mühlenstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und geplündert. Dabei gingen sie vermutlich mit einem Winkelschleifer zu Werke. Aus dem aufgebrochenen Automaten holten sie die Zigaretten und auch das Bargeld heraus. Zeugenhinweise erbittet die Scheeßeler Polizei unter Telefon 04263/98516-0.

