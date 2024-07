POL-ROW: ++ Radfahrer übersehen ++ Unfallflucht im Alpershausener Weg - Polizei sucht Zeugen ++ Vandalismus an der Bushaltestelle - Polizei bittet um Hinweise ++ Fahrzeugteile vom Auflieger gestohlen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Radfahrer übersehen

Hassendorf. Am Mittwochvormittag ist ein 66 Jahre alter Radfahrer im Einmündungsbereich Rotenburger Straße / B 75 von einem Auto angefahren und verletzt worden. Eine 55-jährige Autofahrerin hatte gegen 10.30 Uhr mit ihrem Toyota von der Rotenburger Straße nach rechts auf die Bundesstraße einbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Radler. Der Mann zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen an seinem Bein und am Rücken zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

Unfallflucht im Alpershausener Weg - Polizei sucht Zeugen

Sittensen. Nach einer Unfallflucht im Alpershausener Weg suchen die Ermittler der Polizeistation Sittensen nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Eine 31-jährige Frau hat ihren grauen Mazda am Mittwochnachmittag zwischen 14.45 Uhr und 16.15 Uhr in einer Parkbucht abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte die Frau Beschädigungen am Heck ihres Mazda. Die Polizei stellte daran rote Lackanhaftungen des verursachenden Fahrzeugs fest. Hinweise erbitten die Beamten unter Telefon 04282/5087-0.

Vandalismus an der Bushaltestelle - Polizei bittet um Hinweise

Gnarrenburg. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch eine Glasscheibe der Bushaltestelle an der Hermann-Lamprecht-Straße zerstört. Die Polizei spricht von einem Schaden von etwa fünfhundert Euro und hofft auf Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können. Hinweise bitte unter Telefon 04763/62892-0.

Einbruch in Wohnhaus

Gnarrenburg. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Klosterstraße eingebrochen. Sie hatten zunächst versucht ein Badezimmerfenster auszuhebeln. Als das vermutlich misslang, schlugen sie die Fensterscheibe ein. In der Wohnung suchten die Täter in allen Räumen nach Beute. Mitgenommen haben sie vermutlich nur einen Schlüssel.

Fahrzeugteile vom Auflieger gestohlen

Sottrum/Grundbergsee Nord/A1. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch auf dem Gelände der Autobahnraststätte Grundbergsee Nord Fahrzeugteile eines Lkw-Aufliegers gestohlen. Die Täter durchtrennten ein Bügelschloss und nahmen zwei Schwerlastrampen aus Aluminium mit. Die Polizei geht von einem Schaden von über zweitausend Euro aus.

