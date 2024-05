Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Fahrzeug landet nach Unfall auf der Seite

Mönchengladbach-Lürrip, 05.05.2024, 09:45 Uhr, Krefelder Straße (ots)

Am Vormittag verlor die Fahrerin eines PKW aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in ein geparktes Auto, welches auf das davor stehende aufprallte. Der PKW, der mit zwei Personen besetzt war, kippte dabei um und landete auf der Fahrerseite. Die beiden Insassen konnten ihr Fahrzeug vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten Ölbindemittel auf auslaufende Betriebsmittel und brachte den PKW, nachdem die Polizei den Unfall aufgenommen hatte, auf die Räder. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser gefahren. Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rettungsdienst und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

