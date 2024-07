Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vorfahrt missachtet - Zwei Personen verletzt ++ Frisierte Motorroller ++ Weidezaungerät gestohlen ++ Auto in der Bremer Straße aufgebrochen ++

Rotenburg (ots)

Vorfahrt missachtet - Zwei Personen verletzt

Steinfeld. Am Sonntagabend sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall auf dem Verbindungsweg zwischen Nartum und Steinfeld verletzt worden. Im Bereich der Kreuzung Steinfelder Weg/Trift kollidierten der 51-jährige Fahrer eines Mercedes mit dem Skoda einer 41-jährigen Frau. Der Mann hatte die von rechts kommende und vorfahrtberechtigte Fahrerin des Skoda vermutlich übersehen. Die beiden Beteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Frisierte Motorroller

Sottrum. Zwei jugendliche Rollerfahrer sind am Sonntagabend in der Lindenstraße in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Die beiden 17-Jährigen waren dort gegen 19 Uhr mit ihren Kleinkrafträdern unterwegs. Wie sich herausstellte, hatten sie ihre Roller frisiert, so dass diese deutlich schneller fuhren, als erlaubt. Beide waren nur im Besitz einer Prüfbescheinigung für Mofas. Einen durch die Fahrzeugmanipulation erforderlichen Führerschein hatten sie nicht. Die Polizei leitete gegen die jungen Männer Strafverfahren ein.

Weidezaungerät gestohlen

Scheeßel. Ende letzter Woche haben Unbekannte ein Weidezaungerät mit Batterie von einer Pferdekoppel gestohlen. Das schwarze Gerät des Herstellers Voss Farming vom Typ DV 160 stand auf der Viehweide am Veerser Weg. Die Täter öffneten das Weidetor, betraten die Weide und nahmen das Gerät mit. Die Polizei geht von einem Schaden von über siebenhundert Euro aus.

Auto in der Bremer Straße aufgebrochen

Rotenburg. Am Sonntag zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr haben Unbekannte in der Bremer Straße die Scheibe der Fahrertür eines am Fahrbahnbahnrand geparkten, schwarzen Peugeot eingeschlagen. Da sich keine Wertgegenstände im Peugeot befanden, blieben sie ohne Beute.

