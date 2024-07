Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mann wirft Molotowcocktail gegen Auto - Polizei ermittelt Tatverdächtigen ++ 32-jährige Radfahrerin angefahren ++ Auf dem E-Scooter - Betrunkene Jugendliche verursacht Verkehrsunfall ++

Rotenburg (ots)

Mann wirft Molotowcocktail gegen Auto - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Selsingen. Ein 53 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Dienstagabend einen Brandsatz gegen einen auf dem Parkstreifen vor einer Gaststätte abgestellten Pkw an der Selsinger Ortsdurchfahrt (B 71) geworfen zu haben. Zeuginnen hatten beim Durchfahren der Ortschaft gegen 22 Uhr beobachtet, wie eine männliche Personen einen Gegenstand gegen ein geparktes Auto warf. Anschließend sei der Mann in ein benachbartes Wohnhaus geflüchtet. Der von dem Brandsatz getroffenen Audi sei zeitgleich in Brand geraten. Die Zeugen informierten sofort Polizei und Feuerwehr. Das Fahrzeug konnte von den Einsatzkräften nicht mehr rechtzeitig gelöscht werden. Es brannte vollständig aus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa zehntausend Euro. Aufgrund der Zeugenaussagen konnte der alkoholisierte Tatverdächtige in einer Wohnung des Mehrparteienhauses angetroffen werden. Der Mann machte vor der Polizei keine Angaben zu dem Vorwurf, den Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Somit können zu einem möglichen Motiv derzeit keine Informationen gegeben werden.

32-jährige Radfahrerin angefahren

Sottrum. Am Montagabend ist eine 32-jährige Radfahrerin auf einer Querungshilfe an der Bremer Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die Frau hatte die Bundesstraße gegen 18.40 Uhr etwa in der Höhe der Aral-Tankstelle mit ihrem Fahrrad überqueren wollen. Dabei achtete sie vermutlich nicht auf den von links kommenden Skoda einer vorfahrtberechtigten, 52-jährigen Autofahrerin. Bei der Kollision zog sich die 32-Jährige leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Auf dem E-Scooter - Betrunkene Jugendliche verursacht Verkehrsunfall

Rotenburg. Bei einem Sturz mit dem E-Scooter sind am Dienstagabend zwei junge Frauen verletzt worden. Eine 15-Jährige war gemeinsam mit einer 21-Jährigen gegen 23 Uhr mit dem Elektroroller auf dem Geh-und Radweg an der Burgstraße in Höhe des Heimathausgeländes unterwegs. In einer Linkskurve kam der E-Scooter nach rechts von der Fahrbahn ab und beide Frauen stürzten. Sie zogen sich leichte Schürfwunden im Gesicht und Prellungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 15-jährige Fahrerin unter Alkoholeinwirkung stand: mehr als 1,2 Promille. Sie musste eine Blutprobe abgeben.

