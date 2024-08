Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - Auffahrunfall mit fünf Verletzten ++ 68-Jährige fährt in der Bahnhofstraße gegen Baum ++ E-Scooter geklaut ++ Auto am Autohaus aufgebrochen ++

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1 - Auffahrunfall mit fünf Verletzten

Heidenau/A1. Bei einem Auffahrunfall auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Hollenstedt und Heidenau sind am Mittwochnachmittag fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Eine 30-jährige Autofahrerin war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Ford Transit auf dem linken der drei Fahrstreifen in Richtung Bremen unterwegs. Als sie verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte der nachfolgende, 21 Jahre alte Fahrer eines Mercedes diese Situation vermutlich zu spät. Er fuhr auf den Transporter auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford zunächst in die Mittelschutzplanke geschoben. Von dort schleudert er zurück auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Sattelschlepper eines 52-jährigen Kraftfahrers. Im Mercedes wurden der Fahrer und eine 15-jährige Mitfahrerin schwer verletzt, zwei weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrerin des Ford Transit wurde ebenfalls leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zwanzigtausend Euro.

68-Jährige fährt in der Bahnhofstraße gegen Baum

Visselhövede. Am Mittwochnachmittag ist eine 68-jährige Autofahrerin in der Bahnhofstraße verunglückt. Ohne fremde Beteiligung kam sie innerorts gegen 13.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem VW Polo nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen nach Rotenburg ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa siebentausend Euro.

E-Scooter geklaut

Bremervörde. Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen in der Gartenstraße einen E-Scooter gestohlen. Die 33-jährige Besitzerin stellte ihren schwarzen Elektroroller der Marke Xiaomi mit dem Versicherungskennzeichen 452WTL gegen 6 Uhr ungesichert an einer Straßenlaterne ab. Als sie kurz darauf zurückkam, war der E-Scooter weg. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren hundert Euro.

Auto am Autohaus aufgebrochen

Bockel. Am Mittwochvormittag haben Unbekannte in der Straße An der Autobahn ein Auto aufgebrochen. Ein 38-jähriger Kunde eines Autohauses hatte seinen weißen Ford Focus dort gegen 11 Uhr abgestellt und das Fahrzeug verlassen. Als er eine halbe Stunde später zurückkehrte, stellte er fest, dass die Täter in der Zwischenzeit eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen und eine Tasche mit Bargeld aus dem Inneren gestohlen hatten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell