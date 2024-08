Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schmierereien im Treppenhaus

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Mit einem schwarzen Filzstift hinterließen Unbekannte diverse Schmierereien in einem Treppenhaus, die nun die Kriminalpolizei beschäftigen.

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag (31.07. bis 01.08.) beschmierten Unbekannte das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Büdinger Straße. Die Schmierereien, die einen Schaden im dreistelligen Bereich verursachten, wurden am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr bemerkt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Informationen zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Staatsschutz unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

