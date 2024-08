Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Alkoholfahrt verhindert

Präventionstipps der Polizei

Ober-Ramstadt (ots)

Eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt hat am Donnerstagabend (1.8.) gegen 20.45 Uhr einen Mann kontrolliert, der in seinem Wagen auf einem Parkplatz in der Nieder-Ramstädter-Straße saß. Im Rahmen der Kontrolle stellten die aufmerksamen Beamtinnen und Beamten fest, dass nicht nur das Kennzeichen des Wagens abgelaufen und somit der Versicherungsschutz erloschen war, sondern dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde deshalb der Fahrtantritt untersagt und unter anderem seine Autoschlüssel sichergestellt.

Die Gefahren durch Alkohol oder andere berauschende Mittel im Straßenverkehr werden häufig unterschätzt. Nicht nur für Autofahrer, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer steigt das Unfallrisiko bereits unter geringem Einfluss berauschender Mittel.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei:

- Hände weg vom Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln, wenn Sie noch fahren müssen! - Lassen Sie das Auto stehen und nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel oder ein Taxi! - Setzen Sie sich nicht zu Fahrerinnen oder Fahrern ins Auto, die betrunken sind oder Drogen konsumiert haben! - Verleiten Sie Fahrzeugführende nie zur Einnahme von Alkohol, Drogen oder Medikamenten. - Informieren Sie sich in der Apotheke oder einer fachlichen Stelle über die Auswirkungen zur Teilnahme am Straßenverkehr Ihrer persönlichen Medikamenteneinnahme. - Bleiben Sie selbst Vorbild für andere.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell