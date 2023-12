Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 11. Dezember 2023, wurde um 20.10 Uhr auf dem Alten Emsteker Weg ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 21-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte dies. Dem Cloppenburger wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Am Montag, 11. Dezember 2023, kam es gegen 10.05 Uhr auf der Osterstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 71-jähriger Mann aus Cloppenburg fuhr mit seinem PKW aus einer Zufahrt auf den wenig einsehbaren Radweg. Dabei übersah er einen 39-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

Essen (Oldenburg) - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 11. Dezember 2023, kam es zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Maschinenbau-Firma in der Waldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer fuhr vermutlich rückwärts von der Waldstraße aus kommend auf das Betriebsgelände, um dort anzuliefern. Hierbei touchierte er einen dort abgestellten schwarzen BMW 318i eines 18-Jährigen aus Molbergen und verursachte Sachschaden im linken hinteren Fahrzeugbereich in Höhe von 2500 Euro. Der bislang unbekannte Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Am Montag, 11. Dezember 2023, um 13.20 Uhr, befuhr eine 13-jährige Fahrradfahrerin aus Löningen den Radweg entlang der Elberger Straße in Fahrtrichtung Elbergen. Beim Kreuzen der St.-Florian-Straße übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 71-jährigen Pkw-Fahrer aus Löningen, welcher mit seinem Fahrzeug gerade die Elberger Straße nach links in die St.-Florian-Straße verlassen wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch die 13-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 11. Dezember 2023, kam es gegen 17.00 Uhr auf der Friesoyther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen VW Crafter mit Cloppenburger Kennzeichen befuhr die Bundesstraße B72 (Friesoyther Straße) in Fahrtrichtung Friesoythe. Im Streckenverlauf beabsichtigte er, nach links auf die Bundesstraße B213 in Richtung Vechta abzubiegen. In dieser Situation befuhr eine 41-jährige Fahrerin eines schwarzen KIA cee'd aus Westoverledingen die Friesoyther Straße in Richtung Cloppenburg. Der Fahrer des Transporters bog ab, die entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 41-Jährige im Vorfeld passieren zu lassen. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch Sachschaden in Höhe von 5000 Euro an der rechten Frontschürze des KIA entstand. Die Westoverledingerin blieb unverletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell