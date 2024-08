Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240816-2-pdnms Warnung vor betrügerischen Spendensammler in Rendsburg

Umland

Rendsburg (ots)

Am 15.08.2024 kam es im Bereich Rendsburg / Schacht-Audorf / Osterrönfeld zu Betrugsversuchen durch einen falschen Spendensammler, dieser war angeblich im Auftrag des Malteser-Hilfsdienst unterwegs.

Dieser angebliche Spendensammler wollten jedoch an der Haustür kein Bargeld sondern die Kontodaten der Anwohner in ihrem mitgeführten I-Pad entgegennehmen. Wer nicht spenden wollte, wurde direkt an der Haustür psychisch unter Druck gesetzt oder auch angepöbelt.

Der Mann war ca. 30-40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, sprach deutsch ohne Akzent, drei Tage Bart, dunkle Augen, schlechte Zähne, bekleidet mit einer langen Cargo-Hose und braunen Pullover, er hatte einen Regenschirm dabei.

Nachprüfungen bei dem Malteser Hilfsdienst ergaben, dass derzeit keine Spendenaktion im Bereich Rendsburg läuft.

Bisher ist es noch zu keinem schädigenden Ereignis gekommen, sollte dieser falsche Spendensammler weiterhin auftreten, informieren sie die Polizei über den Polizeiruf 110.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell