Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung- Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(sb) In der Nacht von Montag auf Dienstag (20.08.) gegen 00.10 Uhr, teilte eine 23-jährige Bielefelderin der Polizei mit, dass sie von einer unbekannten männlichen Person körperlich angegangen und verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen befand sich die Bielefelderin zusammen mit einer weiteren Person an der Salzufler Straße in der Nähe der Aral- Tankstelle und hörten Musik. Zwei unbekannte Personen kamen auf die Bielefelderin zu und sprachen diese an, die Musik leiser zu machen. Die Bielefelderin reagierte auf die Aufforderung nicht. Daraufhin zog der unbekannte Täter aus seiner Umhängetasche ein augenscheinliches Pfefferspray und sprühte damit der Bielefelderin ins Gesicht. Die Geschädigte wurde dadurch im Gesichtsbereich verletzt. Der unbekannte Täter sowie seine Begleitperson entfernten sich danach Richtung Friedensthal Gesamtschule. Einer der Tatverdächtigen konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 175 cm groß, - südländische Erscheinung - Jeanshose, schwarz/weiße Jacke, (Gucci) Umhängetasche.

In dem Zusammenhang der Tat bittet die Polizei um Zeugenangaben aus der Bevölkerung. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221- 8880 erbeten.

