POL-PDWIL: Sachbeschädigung an einem Hochsitz

Prüm (ots) - Am 25.07.2024, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich in Prüm im Kreisverkehr B265/ Heldstraße / Prümtalstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Die 50 Jahre alte Führerin des PKW missachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt des im Kreisverkehr fahrenden 62 Jahre alten Motorradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. ...

