Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gegen Hauswand gekracht

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Donnerstag, den 18.7.24, gg. 21:30 Uhr befuhr ein 21 Jahre alter PKW-Fahrer mit seinem Audi die Bundesstraße 427 von Bad Bergzabern in Fahrtrichtung Barbelroth. In der Ortsdurchfahrt Oberhausen fuhr der PKW-Fahrer an einem geparkten Bus vorbei. Beim Wiedereinscheren kam er aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, raste über den Gehweg und kollidierte mit einer Hauswand. Der PKW wurde hierbei im Frontbereich stark deformiert (wirtschaftlicher Totalschaden, ca 1000.-EUR), alle Airbags ausgelöst. Am Haus entstand ebenfalls Sachschaden, dessen Höhe erst noch erhoben werden muss. Der Fahrer wurde mit schwereren Verletzungen (keine Lebensgefahr) in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt, das Fzg. weder zugelassen noch versichert oder versteuert ist, die angebrachten Kennzeichen von einem anderen Fahrzeug stammten und entstempelt waren. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell