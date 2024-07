POL-PDLD: Nach verbalem Streit zu Boden geschlagen

Edenkoben (ots) - Am gestrigen Mittwoch (17.07.2024, 17:43 Uhr) ereignete sich in der Weinstraße in Edenkoben ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten PKW. Anschließend entfernte er sich von Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge konnte jedoch das Kennzeichen des Flüchtigen ablesen. Die Polizei hat die ...

