Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mehrere E-Scooterfahrer unter Alkohol- und Cannabiseinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Zeit von Donnerstag (18.07.2024), 05.35 Uhr bis Freitag (19.07.2024), 04.30 Uhr wurden in der Innenstadt mehrere E-Scooterfahrer unter Alkohol- oder Cannabiseinfluss kontrolliert.

Am Donnerstag (18.07.2024) gegen 05.30 Uhr kontrollierte die Polizei einen 35-Jährigen auf einem E-Scooter in der Sebastianstraße. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der 35-Jährige offenbar Alkohol konsumiert hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest auf einer Polizeiinspektion bestätigte den ersten Wert.

Die Polizei kontrollierte weiter einen 29-jährigen Mann in der Stadtbachstraße, einen 23-jährigen Mann in der Hermanstraße, einen 22-jährigen Mann am Leonhardsberg und einen 24-jährigen Mann am Schmiedberg. Die Polizeibeamten stellten fest, dass die kontrollierten Männer offenbar unter Drogeneinfluss standen. Ein Drogentest verlief positiv auf THC, woraufhin alle eine Blutprobe abgeben mussten.

Die Beamten unterbanden in allen Fällen die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz.

