POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (19.07.2024) setzte ein bislang unbekannter Täter ein Fahrzeug in der Simpertstraße in Brand, welches ohne Kennzeichen dort stand.

Im Zeitraum von 00.40 Uhr bis 01.40 Uhr entzündete der unbekannte Täter das Schrottfahrzeug auf bisher nicht bekannte Weise. Es entstand dabei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei und die Berufsfeuerwehr löschten das Auto. Nachdem die Rettungskräfte abgerückt waren, stand das Auto eine Stunde später wieder in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug erneut. Ob hier eine erneute Brandlegung ursächlich war ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

