Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Hochzoll - Im Zeitraum von Mittwoch (17.07.2024) 16.00 Uhr bis 23.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter die Stoßstange eines geparkten BMW in der Hochzoller Straße.

Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro eingeschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Lechhausen - Am Donnerstag (18.07.2024) gegen 15.45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter in der Neuburger Straße einen geparkten schwarzen BMW in der Neuburger Straße.

Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro eingeschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

