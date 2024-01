Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Einbruch in Geschäftsräume

Schadenshöhe noch nicht bekannt

Freising (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Geschäftsräume einer "Yormas" Filiale am Bahnhof Freising und entwendeten Bargeld sowie zahlreiche Zigarettenstangen. Auf welche Summe sich die Schadenshöhe beläuft, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zwei Mitarbeiter des Versorgungsgeschäftes bemerkten den Einbruch in den frühen Morgenstunden des 21. Januar, als sie ihren Dienst antreten wollten und verständigten um 4:30 Uhr die Polizei. Der oder die Unbekannten schlugen zunächst ein Fenster des Gebäudes ein und verschafften sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen. Bei dem Einbruch wurden zahlreiche Zigarettenstangen sowie eine noch unbekannte Menge Bargeld entwendet. Aufgrund der starken Verwüstung in der Filiale, kann durch die Eigentümer derzeit noch keine genaue Schadenshöhe benannt werden. Diese ist Gegenstand der Ermittlungen. Zur Tataufklärung wird auch das Vorhandensein relevanter Kameraaufzeichnungen geprüft.

Die Bundespolizei bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Freisinger Bahnhofs gemacht haben, um Mitteilung ihrer Hinweise unter 089 515 550 0.

