POL-W: SG Einladung für Medienvertreter: Verabschiedung von Solinger Seniorensicherheitsberatern

Polizei Wuppertal

Wuppertal

In einer Feierstunde verabschiedet Polizeipräsident Markus Röhrl am Dienstag, 14.05.2024, drei langjährige, ehrenamtliche Seniorensicherheitsberater in den wohlverdienten Ruhestand: Manuel Lisboa hat seit 2007 als Seniorensicherheitsberater die Präventionsarbeit der Kreispolizeibehörde Wuppertal unterstützt, Gerd Bahnsen und Manfred Nöcker seit 2013. Die Seniorensicherheitsberater und -beraterinnen informieren Seniorinnen und Senioren auf Augenhöhe über Themen der Kriminal- und Verkehrsunfallprävention. Bereits seit rund 20 Jahren sind die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die für ihre Aufgabe umfassen geschult werden, in drei Teams im Bergischen Städtedreieck aktiv. Die Seniorensicherheitsberatung als gemeinsames Projekt der Kreispolizeibehörde Wuppertal mit den Städten Wuppertal, Solingen und Remscheid, ist kostenfrei und neutral. Medienvertreter sind eingeladen, an der Verabschiedung teilzunehmen, am Dienstag, 14.05.2024, 11 Uhr, Polizeiinspektion Solingen, Kölner Straße 26, 42651 Solingen. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei Wuppertal (Tel. 0202/284-2020 oder Pressestelle.Wuppertal@polizei.nrw.de) gebeten. (mh)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell