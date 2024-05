Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwer verletzter Pedelec-Fahrer in Barmen

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagabend (09.05.2024 um 22:50 Uhr) kam es auf der Zeughausstraße, zwischen Futterstraße und Amalienstraße, zu einem Alleinunfall eines Pedelec-Fahrers. Der 33-jährige Wuppertaler war auf der Zeughausstraße in Richtung Gewerbeschulstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Amalienstraße stieß der Mann mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Kia Rio einer 35-Jährigen zusammen. In der Folge stürzte der Pedelec-Fahrer zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Da der Verdacht bestand, dass der Wuppertaler unter Alkoholeinfluss gefahren ist, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Anschließend wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. An dem Kia entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell